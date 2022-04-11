OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ercan P. idaresindeki 67 ND 299 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, bulunduğu istikamette ters dönerek bariyerin üzerine çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan P. ve eşi Sedef P. itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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