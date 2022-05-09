OTOMOBİL BAGAJINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

BURSA'da 2 kişinin otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler pazar günü öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzerinde kaydedildi.

Seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 2 kişi olduğunu gören bir başka sürücü, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında seyahatlerine devam eden 2 kişiden birinin, bagaj kapağını kapanmaması için tuttuğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel