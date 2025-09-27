Haberler

Otomobil asit yüklü tankere çarptı: 5 yaralı

Otomobil asit yüklü tankere çarptı: 5 yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin park halindeki asit yüklü tankere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi, 1'i bebek olmak üzere yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin park halindeki asit yüklü tankere arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Enes Y. (30) yönetimindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet G. (52) idaresindeki 35 BZP 594 plakalı asit yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki aynı aileden, sürücü ile Merve Y. (26), Fevzi Y. (60), Hatice Y. (52) ve 1 yaşındaki Asil Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asil Y. adlı bebek ile Hatice Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
title
