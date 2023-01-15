Otomobil, ana yola kontrolsüz çıkan minibüse çarptı: 3 yaralı Güncel Haberler DÜZCE'de, otomobilin ana yola kontrolsüz çıkan minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. DÜZCE'de, otomobilin ana yola kontrolsüz çıkan minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.15 sıralarında D-655 yolu Hamidiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emirhan Çelik yönetimindeki 34 EFG 052 plakalı otomobil, iddiaya göre yan yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Necdet Yeşilyurt'un kullandığı 81 ACC 380 plakalı minibüse çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle refüje çıkarak demir korkuluklara çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki Nevzat Yeşilyurt yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilde bulunan bir genç ise şoka girip, dakikalarca çığlık attı. Genci polisler sakinleştirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeşilyurt Hamidiye Güncel Haberler

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