OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir otomobil yaklaşık 30 metre sonra seyir halindeyken alev alev yandı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir otomobil yaklaşık 30 metre sonra seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye yangını söndürürken, otomobilden geriye metal yığını kaldı. Yangın saat 11.00 sıralarında İstasyon Mahallesi güney yan yol üzerinde meydana geldi. İsmail Çınar kendisine ait otomobiliyle akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola çıktı. Yaklaşık 30 metre sonra otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilden inen İsmail Çınar, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilden geriye metal yığını kaldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Gebze Güncel Haberler

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