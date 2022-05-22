Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı, çalışanlar müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı, çalışanlar müdahale etti

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı, çalışanlar müdahale etti

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil alev aldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsü yakıt almak için istasyona gelen bir otomobil alev aldı. İstasyon çalışanlarının yardımıyla söndürülen yangın anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynarca ilçesinde plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü, Orta Mahalle'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi .Otomobilin durmasının ardından aracın motor kısmından önce dumanlar ardından da alevler yükselmeye başladı. İstasyon çalışanları çıkan araç yangınını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Sürücü söndürme çalışması sonrası hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam etti. Aracın alev alması akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Otomobil, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title