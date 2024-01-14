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Otomobil akaryakıt istasyonunda 2 araca ve 1 kişiye çarptı; kaza kamerada

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ANKARA'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün manevrası ile savrulup, akaryakıt istasyonundaki 2 araca ve 1 kişiye çarpan otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün manevrası ile savrulup, akaryakıt istasyonundaki 2 araca ve 1 kişiye çarpan otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Çiğiltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna girmek için son anda manevra yaptı. Bu sırada savrulan araç, park halindeki otomobile ve yanındaki kişiye çarptı. Yere düşen kişi yaralanırken, savrulan araç istasyondaki başka otomobile çarparak durdu. Kaza anı istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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