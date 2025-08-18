Otomobil Ağaca Çarparak Yandı, Sürücü Yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde Fatih K. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde ağaca çarparak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fatih K. idaresindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, Çorum Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine caddeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
