OTOMOBİL 5 METREDEN ALT GEÇİDE DEVRİLDİ 1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, 5 metreden alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö.'nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.