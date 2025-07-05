Otomatik Av Tüfeğiyle Kardeşlerini Vuran Eski Muhtar Tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çıkan kavgada Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşleri otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürülen Hacıhasan Mahallesi eski muhtarı Metin Uçar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Olay, önceki saat 23.30 sıralarında Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin, Latif ve İbrahim Dinç kardeşler arasında bahçelerin arasından geçen su borusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsinin ardından 3 kardeşin yakınlarına teslim edilen cenazeleri, bugün öğlen Hamdibey Camii'nde kılınan namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Olayın ardından jandarmaya teslim olup, suçunu itiraf eden eski muhtar Metin Uçar, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.