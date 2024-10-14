Üye Girişi
Haberler

Otokoltayolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Otokoltayolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden, İ.D. idaresindeki 06 BT 5389 plakalı otomobil, Bolu Dağı geçişi 1. viyadükte kontrolden çıkarak önündeki T.B. yönetimindeki 35 ARZ 198 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve aynı araçta bulunan G.D, T.U.D. ve F.E. yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede kısa süre aksayan ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Otomobil trafik Kaza

Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi

'Saldırıda genelkurmay başkanı öldü' iddiası

 Trump'a bir suikast girişimi daha

Seçimlere kısa bir süre kala Trump'a bir suikast girişimi daha

 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

AK Parti Burger Kıng açılışına katılan isimler için harekete geçti
Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.