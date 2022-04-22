Otokar, Atlas kamyon ailesinin yeni aracı Atlas 3D'yi satışa sundu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Atlas 3D adını verdiği yeni kamyonunu satışa sundu.

Otokar açıklamasına göre, Otokar, kamyon pazarındaki iddiasını farklı bir boyuta taşıyor. Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 10 yıla yakın sürede farklı iş kollarındaki işletmelerin kamyon alımında öncelikli tercihi olan Otokar, Atlas 3D adını verdiği yeni kamyonunu satışa sundu. Otokar, 8,5 tonun ardından Atlas 3D ile 12 tonluk segmentte de yerini aldı.

"Atlas 3D sektöre yeni bir soluk getirecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan güçlü kahraman Atlas'tan alan Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi Atlas 3D'nin, üstün özellikleriyle ticaretin güçlü kahramanı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Akgül, "Ticari araçlar alanındaki deneyimimizi yaklaşık 10 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine de taşıdık. Atlas, bugüne kadar farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı bir versiyon olarak hazırladık. Yeni Atlas 3D 12 tonluk azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek." ifadelerini kullandı.

"Kamyondaki güçlü çıkışımızı yeni Atlas ile sürdüreceğiz"

Atlas 3D ile Otokar'ın kamyon alanındaki çıkışını artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, "Yeni aracımız Atlas 3D ile kamyon ailemiz büyüyor. Atlas, zor koşullara dayanıklı olmasının yanında, yüksek güç ve performans özellikleriyle bugüne kadar pek çok kurum ve firmanın öncelikli tercihi oldu. Mevcut başarımızı, yeni kamyonumuzla farklı bir tonaja da taşımak istiyoruz.

Yeni Atlas'ın, güç ve konforun yanında kullanıcısına sunduğu daha yüksek taşıma kapasitesi ile pazarda büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Atlas 3D, özellikle lojistik ve nakliye sektörünün gözde aracı olmaya aday. Geçen yıl yüzde 50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki satışlarımızı yüzde 64 artırmıştık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de kamyon satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkardık. Yeni Atlas 3D ile kamyondaki güçlü çıkışımızı aynı ivmeyle devam ettirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

3 yıl sınırsız kilometre garanti

Açıklamada aktarılan bilgiye göre Otokar Atlas 3D ile kamyon sektöründe hem yeni bir alana giriyor hem de Atlas ailesini tercih edecek olan tüm kullanıcıları için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Otokar, Atlas kamyon ürün gamında yer alan 8,5 tonluk ve 12 tonluk kamyonları için 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garanti sunacak.

Yüksek taşıma kapasitesine sahip 12 tonluk Atlas 3D, yüksek torklu güçlü motorunun yanında dar sokaklara kolaylıkla girmeyi sağlayan uygun boyutları ile yüksek tonajlı yüklerin hızla ve kolaylıkla taşınmasını sağlıyor.

Atlas 3D güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motorunun yanı sıra tam havalı fren sistemi, sağlam şasisi, üstün güvenlik özellikleri, yüksek istiap haddi ile ön plana çıkıyor. Atlas 3D, üstün özellikleriyle performans, konfor ve güvenliği en üst seviyede sunuyor. Atlas 3D, düşük yakıt ve bakım giderleri, uygun yedek parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine her daim katkı sağlıyor.

Konfor ve güvenliği üst seviyeye taşıyor

Atlas 3D, sahip olduğu teknolojilerle konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyonu üzerindeki kısa yol tuşlarıyla araç kontrolünü kolaylaştıran ve güvenli bir sürüş sağlayan Otokar kamyon ailesinin yeni üyesi, standart olarak sunulan hız sabitleyici (Cruise control), 6 ileri vites sistemi, ferah ve modern iç kabin ile kullanıcısına işini yaparken üst düzey rahatlık vadediyor. 3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık olarak aktaran Atlas 3D, geniş iç hacmi ve büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor. Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu bir arada vadediyor. Isıtmalı ve elektrikli kumandalı dış aynalarıyla daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sağlayan araç, karanlıkta otomatik yanan far sistemi ve sinyalle devreye giren yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda güvenle seyahat sunuyor.

Her hizmete uyarlanabiliyor

Ön iz genişliği ile daha yüksek yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayan Atlas 3D, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılarının yanı sıra park sensörü gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Atlas 3D, tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla sektörde öncelikli tercih olan Otokar Atlas ailesinin yeni üyesi Atlas 3D, lojistik, nakliye ve kargo sektörlerinin kullanımına uygunluğu ile dikkati çekiyor.