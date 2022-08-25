Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde otogaz bakım dükkanına getirilen otomobilde yakıt sisteminin değiştirilmesi sırasında patlama oldu. Patlamayla birlikte alevlerin arasında kalan dükkan sahibi Fatih Adalı (38) ile kalfa Orhan Tuncay (38) yaralandı. Korku dolu anları anlatan Adalı, "Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık" dedi.

Olay, önceki gün Sanayi Sitesi'ndeki bir otogaz bakım dükkanında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Adalı ile kalfası 3 çocuk babası Orhan Tuncay, iş yerine getirilen otomobilin eski yakıt sistemini değiştirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada yakıt sisteminin şase yapması sonucu patlama oldu, ardından alevler yükseldi. Patlamayla birlikte Adalı ve Tuncay savruldu. Büyük korkuya yaşayan Adalı, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine ikili, ikinci bir patlama ihtimaline karşı dükkandan çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü.

Fatih Adalı ile hastanede tedavisi süren Orhan Tuncay ise "Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Kendimizi zor dışarı attık. Ustamız Fatih Adalı büyük bir cesaret ile tekrar iş yerine girip, yanan otomobili söndürmeye çalıştı. Fakat yakıt tankının patlama ihtimali üzerine dışarı çıktık. Çok şükür hayattayız. Ağrılarımızın da kısa zamanda geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.