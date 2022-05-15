Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler - Haberler

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Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Kantarlı - Güncel
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Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler

ADANA'da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale, motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı.

ADANA MERKEZ, ADANA (DHA) - ADANA'da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale, motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekiler, alevlere litrelerce şalgam suyu döküp yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana Merkez Otogarı'nda 13 Mayıs gecesi asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada yanan meşale park halindeki motosikletin üzerine düştü. Motosiklet, kısa sürede alev aldı. Otobüsler güvenli alana çekildi. Çevredekiler bu sırada otobüsün bagajına yüklenecek 5 litrelik pet şişelerdeki şalgam sularını alıp, alevlere dökerek yangına müdahale etti. 10 şişe şalgam suyu ile alevler söndürüldü. Otogardaki bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Şalgam sularını yüklemek için getiren görevli Hamza Çelik, otobüslerde yangın söndürme tüpleri olduğunu ancak kimsenin vermek istemediğini söyledi. Çelik, "Motosikleti söndürecek bir şey bulamayan vatandaşlar, bizim şalgamları döküp söndürdü. Motosiklet sahibi de asker yakınıydı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adana Merkez, Yangın, Asker, Güncel, Haberler

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