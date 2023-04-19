OTOGARDA SİNEVİZYON GÖSTERİMİ İLE EMNİYET KEMERİ UYARISI

EDİRNE'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi otogarda sinevizyon gösterisi yaparak, yolcu ve şoförleri emniyet kemeri kullanımı konusunda uyardı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Edirne'den bayram tatili için Türkiye'nin çeşitli kentlerine yola çıkacak yolcular ve şoförlerin denetlendiği uygulamada, şoförlerin yanı sıra yolcuların da emniyet kemeri kullanmasının zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Otogarda oluşturulan masada sinevizyon gösterimi ile emniyet kemerinin kullanımının önemi ve kullanılmadığı takdirde meydana gelen kazalarda yaşanan ağır sonuçlara dikkat çekildi. Ekipler, sinevizyon gösteriminin ardından otobüs ve minibüslerde uygulama yaptı. Şoförlerin yanı sıra vatandaşların da emniyet kemeri kullanmasını inceleyen ekipler, yolculara uyarılarda bulundu. Uygulamada yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerlerini takması dikkat çekti.

'ARABAMIN İÇİNDE YAZILI LEVHALARIM VAR'

Uygulamada minibüsü ekipler tarafından incelenen şoför Hasan Kenar, emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla minibüsünün içine yazılı levha astığını söyledi. Kenar, "Arabamın içerisinde yazılı levham var. Binen zaten görüyor. Bundan 2-3 ay önce başımdan geçti. Tekli koltuktan oturan biri kemerini takmamış. Ufak bir şey oldu. Arabanın içine yazdım zaten. Ben unutsam bile levha gözüküyor. Şoför arkadaşlara hayırlı yolculuklar, dikkat etmelerini dilerim. Süratten kaçınmalarını isterim" dedi.

'İNSAN HAYATINA MAL OLUYOR'

Edirne'den Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Ramazan Bayramı tatiline giden İdal Usta, emniyet kemeri uyarısını beğendiğini belirterek, "Güzel bir uygulama. Emniyet kemeri takmamak insan hayatına mal oluyor. Aslında çoğu insanımız buna dikkat etmiyor, ben de dahil. Bindiğimizde direkt kemeri takmıyoruz ama takmamız gerekiyor. Çocuk, yaşlı, genç herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Bence bu da Edirne'de yapılan güzel bir uygulama. Otogarda olması da daha mantıklı. Çünkü burada birçok otobüs firması, her yere yolcu olan birçok insan var. O yüzden böyle bir şey olmasına sevindim" diye konuştu.