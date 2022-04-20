OTOGARDA PATLAYICIYLA YAKALANAN SANIKLARIN CEZALARI BELLİ OLDU

Özden ATİK İSTANBUL, DHA -İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram patlayıcıyla yakalanan iki sanığa 3 yıl 4'er ay, bir sanığı ise iki suçtan toplam 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Zal katılırken, diğer tutuksuz sanıklar Yaşar Samur ve Ramazan Arslan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar son sözlerinde suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler. Sanıklardan Ramazan Arslan, Olayla alakam yok. O çantanın içinde bomba olacağını bilsem sallaya sallaya gezmem. Sabah misafirliğe diye çıktım, bir sene cezaevinde kaldım dedi. Sanık Yaşar Samur ise Her şey ortadadır. Adalete güveniyorum dedi.

İKİ SANIĞA 3 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ı Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması ve el değiştirmesi suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 4'er ay hapis ve 80'er TL adli para cezasına çarptırdı.

BİR SANIĞA İKİ SUÇTAN TOPLAM 8 YIL 8 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI

Sanık Yaşar Samur ise Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması ve el değiştirmesi suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına ve 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Yaşar Samur ayrıca Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar veren mahkeme, sanık İbrahim Zal da ele geçirilen ve suçun işlenilmesinden elde edilen 225 dolara el konulmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 28 Nisan 2021 tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın bulunduğu Bayrampaşa'da yürütülen önleyici kolluk çalışmaları esnasında, saat 14.15 sıralarında taksiden inen iki kişinin tavırlarından şüphelenen polisin yaklaşması sonrasında şüphelilerin kaçması sonrasında ortaya çıkmıştı. Takip sonucu sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın yakalandığı, sanık Ramazan Arslan'ın kaçarken yol kenarına bıraktığı siyah renkli spor çanta içerisinde yapılan kontrollerde 3 adet uzaktan komutalı, 1 adet zaman ayarlı ve 2 adet harekete duyarlıtuzaklı olarak tasarlanan, içerisinde patlayıcı maddelerden olan 4.707 gramlık PETN maddesi bulunan bomba olduğu tespit edilmişti. Patlatılması durumunda canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu belirlenmişti. Sanıkların ifadesine göre, belirlenen Yaşar Samur ise 29 Nisan 2021 tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim olmuştu. Ankara Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen İrtibat Raporunda, bahse konu elektronik düzeneklerin PKK terör örgütü tarafından geliştirilerek imal edildiği, bu düzeneklerin PKK terör örgütü tarafından el yapımı bombalarda sıkça kullanıldığı, Suriye ülkesi Azez ve Afrin Koordinatör Emniyet müdürlükleri polis sorumluluk bölgesinde de bu tip düzeneklerle karşılaşıldığı kaydedilmişti.

100 DOLAR İÇİN TAŞIMIŞLAR

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Suriye bölgesinde etkin olan YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu düşünüldüğünde kriminal dairece yapılan bomba irtibat raporunun güvenilir tespitlere dayandığı belirtilerek hazırlanan bombanın Suriye Kamışlı'da bulunan Esat Köksal'ın cezaevinden arkadaşı olan Yaşar Samur ile irtibat kurması sonucu, İbrahim Zal'ın beyanına göre Arapça konuşan kurye vasıtasıyla Yaşar Samur gönderilmesinin amaçlandığı anlatılıyordu. İddianamede, sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın malzemeyi 100 dolar kazanmak amacıyla taşıdıklarını beyan ettikleri ve örgütle bağlantılarının saptanmadığı, sanık Yaşar Samur'un ise İbrahim Zal'ı kurye olarak kullandığı, silahlı örgüt adına suç işlediği öne sürülüyordu. Sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın, Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, sanık Yaşar Samur'un ise Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi ve Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Tutuklu sanıklardan İbrahim Zal ve Ramazan Arslan 23 Aralık 2021'deki ilk duruşmada, yurtdışına çıkış şartıyla tahliye edilmişlerdi. Sanık Yaşar Samur ise 17 Mart'taki duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel