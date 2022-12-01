OTOGARDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ: KASITLI OLARAK TAKMADIM SANANE

15 TEMMUZ Demokrasi Otogarı'nda 'Kış lastiği' denetimi yapıldı. İstanbul'dan Aksaray'a sefer yapan firmaya ait otobüse kış lastiği olmadığı için ceza kesilirken, muavin "Bu ne eşkiya mı yakaladınız? Kış lastiği takmadım. Kasıtlı olarak takmadım, sanane" dedi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi 1 Aralık itibariyle başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler otobüslerde kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin dişlerini de kontrol etti. Kış lastiği olup da lastiğin dişleri 4 milimetreden kısa olanlara da ceza yazılırken, kriterlere uymayan otobüslerin seferine izin verilmediği gibi bin 152 TL de para cezası uygulandı. Kış lastiği olmayan bir otobüsün firmasına cezai işlem uygulandı. Otobüsün muavini sorulara tepki göstererek mikrofona vurdu. Araç perona geri gönderilerek yolcular indirildi. Otobüs firmasına bin 152 TL ceza kesildi. Otobüs şoförü lastiklerini değiştirmeye gitti.

"KASITLI OLARAK KIŞ LASTİĞİ TAKMADIM, SANANE"

"KONTROL OLDUĞU SÜRECE, BİZİM DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANACAK"

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