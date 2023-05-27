Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine bir gün kala oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu. Esenler'de ki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ek seferler konuldu.

Otogarda ikinci tur seçim yoğunluğu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine bir gün kala oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu. Esenler'de ki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ek seferler konuldu.

Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi için oy kullanmak üzere İstanbul'dan ikametlerinin bulunduğu şehirlere gidenler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda günlük bin civarındaki otobüs sayısı Cumhurbaşkanlığı 2'inci Tur seçimi için ek seferler konularak otobüs sayısı son iki günde bin 800'e kadar çıktı. İlk tura göre yoğunluğun daha az olduğunu söyleyen çalışanlar, yolcuların yaklaşık 60 civarında oy kullanmaya gittiğini söyledi.