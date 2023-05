OTOGARDA EK SEFERLERDE BEKLENEN OLMADI

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yavaş yavaş başlarken

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanların bir kısmı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı tercih ediyor. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, buna rağmen otobüs yolculuğuna talebin beklenenin altında kalması sebebiyle sınırlı sayıda ek sefer konulduğu öğrenildi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki son durum hakkında bilgi verdi.

"AZ SAYIDA EK SEFER YAPILDI"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 'Geçmiş seçimlerle mukayese edildiğinde çok çok büyük bir hareket olduğunu söyleyemeyiz. İstanbul Otogarı'ndan yüzde 15'lik, yüzde 20'lik bir doluluk oldu. Yani İstanbul'dan günde yaklaşık 50 bin kişi şehir dışına gidiyor, karşı şehirlerden de İstanbul'a yaklaşık o kadar yolcu geliyor. Ek seferler yapıldı. Mevcut seferler doldu. Az sayıda ek sefer yapıldı, beklenen kadar olmadı. Bu arada siyasi partilerimiz özellikle araç kiralayarak turizm araçlarını kiralayarak otogar dışından grup seferler yapıyorlar seçim bölgelerine" dedi.

"ÖZELLİKLE DEPREM BÖLGESİNE YOĞUN BİR TALEP OLDU"

Deprem bölgesine daha fazla yolculuk talebi olduğunu belirten Yıldırım, 'Bu seçimde şunu gördük özelikle deprem bölgesine yoğun bir talep oldu. En çok yolcu hareketi o bölgede oldu. Depremden kaçıp, İstanbul'a ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine giden insanlar yine oy kullanmak için memleketlerine dönüyorlar. Fakat, dediğim gibi geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, mevsim şartlarından, ekonomik koşullardan kaynaklanan bir hareketsizlik yaşıyoruz. Anadolu'nun muhtelif şehirlerine yüzde 20 oranında bir ek sefer kondu. Mevcut otobüslerdeki atıl kapasite doldu. Perşembe'den başladı bu hareket. Bugün ve yarın; yarın daha büyük bir hareket olacak. Çünkü siyasi partilerin kiraladıkları yaklaşık 2 bine yakın otobüs var İstanbul'un dışına taşınacak yolcular için. Karşı şehirler de, aynı şekilde İstanbul'a gelecek yolcular var." dedi. Yıldırım, "Üniversitelerin bir kısmı uzaktan eğitim veriyor biliyorsunuz bölümleri kapalı. Mevcut öğrenciler de ekonomik nedenlerden dolayı seyahat edemiyorlar. Bizim kış aylarında yolcumuzun yüzde 40'ını üniversite öğrencileri oluşturur. Karşı şehirlerde yaşayan öğrenciler, evlerine dönerler, oy kullanmaya giderler. O konuda da beklenen hareketin olduğunu söyleyemem. Ekonomik koşullar bunu çok etkiliyor, öğrenciler hareket edemiyorlar ama az da olsa bir öğrenci hareketi var. Gidenler olacaktır ama bu sayı hiçbir zaman geçmişteki oranlarla ölçülemez." ifadelerini kullandı.

'FARKLI TAŞITLARI TERCİH EDECEKLER"

Otobüs şoförü Hasan Demir, '30 senedir meslekteyim, ilk kez böyle sakin olduğunu görüyorum. Yoğunluk bekliyorduk biraz ama bu kadar sakin olacağını tahmin etmiyorduk. Hiç ek sefer çıkmadı. Az bir yoğunluk var o da pek etkilemiyor. Türkiye'nin her yeri Ankara, İzmir, Karadeniz, Trakya. Şu an normal şekilde devam ediyoruz ama bi yoğunluk yok." dedi. Yolculardan Muharrem Kaymaksaya ise, 'Bursa'ya gidiyorum Nilüfer'e oy vermek için. Seçimin iyi olacağını zannediyorum. İnşallah iyi olan kazanır " dedi. Yolcu Betül Bilin ise, "Ankara'ya oy kullanmaya gidiyorum. Şu an bence herkes memleketine oy kullanmaya gidiyor. Birkaç arkadaşım da Gaziantep'e gidecekler farklı taşıtları tercih edecekler" şeklinde konuştu.

