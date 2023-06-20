Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Otogarda oluşan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü

Senat Destanoğlu

İSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Diğer bayramlara göre bu bayramın otogarda daha yoğun geçtiğini belirten Otogar esnafı Zafer Bayar, "Tamamen tatil olarak değil. Bir Ege havası yok. Tamamen Anadolu Bölgesinde yoğunluk" dedi.

Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yoğun günlerini yaşamaya başladı. Aile ve akraba ziyareti için memleketlerine doğru gitmek isteyen binlerce İstanbullu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogar girişinde araçlar peşi sıra metrelerce kuyruk oluştururken, aynı yoğunluk peron önlerinde de görüldü. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte bayram zamanında eski yoğunluğunu yaşayamayan otogar esnafının ise bu bayramda yüzü gülmüş durumda. Vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, seyahat firmaları ise vatandaşları mağdur etmemek için ek otobüs seferleri çıkarmaya başlattı.

"Maşallah bu bayram çok iyi oldu"

Otobüslerde şu anda yer olmadığını dile getiren otobüs şoförü Boray Güneş, "son durum, şu anda araçlarda yer yok. Erken saat arabalarda bile yer yok. Şu anda 26 ve 27'sine kadar araçlar çok yoğun. Maşallah bu bayram çok iyi oldu. Baya bir yoğunluk var yani. Beklediğimizden fazla oldu" dedi.

"İçeri girene kadar baya bir yoğunluk vardı"

Otogarın girişinde sıra beklediklerini ve baya bir yoğunluk olduğunu söyleyen Mehmet Gelen, "Mardin'e gideceğiz. Orada akrabalarımız var. Bayramda onları görmeye gidiyoruz. İzin aldık 15 gün. Onu kullanıp geri döneceğiz. Çok yoğunluk var. Otogarın girişinde 15-20 dakika bekledik. İçeri girene kadar baya bir yoğunluk vardı" dedi.

"Özlem gidermeye gidiyoruz"

Ailesini ve tanıdıklarını görmek için memlekete gittiğini ve özlem gidereceğini dile getiren Medeni Erek, "yolculuk Mardin'e. Bayram için gidiyoruz. Tanıdıklarımız var. Eş, dost, arkadaşlarımız orada. Babamızın annemizin elini öpmeye gidiyoruz. Heyecanda ister istemez oluyor. Özlemde baya baya var. Çünkü biz burada çalışıyoruz. bu yüzden özlem gidermeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğunluk Anadolu Bölgesinde

Otogar esnafı Zafer Bayar ise, otogarın bu bayram diğer bayramlara göre daha yoğun olduğunu, fakat bu yoğunluğun daha çok Anadolu Bölgesinde olduğunu belirterek, "yoğunluklar en çok doğu ve Anadolu tarafına doğru. İnsanlar çünkü memleketlerine, köylerine gidiyor kurban kesmek için. Bu bayram biraz daha yoğun. Ama bu yoğunluk sadece Anadolu tarafında var. Ege bölgesinde şu anda böyle bir yoğunluk yok. İki yıl öncesine kadar pandemi dolayısıyla bir şey yapamıyorduk. Şimdi bu bayram insanlar demek ki bıkmış memleketlerine gidiyorlar kurban kesmeye, ailelerini görmeye. Tamamen tatil olarak değil. Bir Ege havası yok. Tamamen Anadolu Bölgesinde yoğunluk" şeklinde konuştu.