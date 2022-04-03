OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

OTOMOBİLDEN cep telefonu çalan şüpheli,Şişli'de yapılan asayiş denetiminde yakalandı.

OTOMOBİLDEN cep telefonu çalan şüpheli,

Şişli'de yapılan asayiş denetiminde yakalandı.

Şişli'de asayiş denetimi yapan polis durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde H.B'nin 3 Şubat günü kargo aracından telefon ve kişisel eşyaların çalınması olayına karıştığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kesin tespiti yapılan H.B, "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.B adli makamlarca serbest bırakıldı.

OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title