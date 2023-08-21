Otobüsün Terminaldeki Görüntüsü Kamerada

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilen ve 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı Kamil Koç Turizm'e ait Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün peronda beklediği, ardından yolcuların bindiği görüldü. Bir süre yolcularla da sohbet eden şoför Adem T.'nin otobüse bindikten sonra saat 21.30'da İstanbul'a gitmek üzere terminalden hareket ettiği görüntülere yansıdı.