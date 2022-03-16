Otobüsün muhafazasında sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler

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Otobüsün muhafazasında sıkışan kedi kurtarıldı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Otobüsün muhafazasında sıkışan kedi kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün alt muhafazasına sıkışan kedi kurtarıldı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün alt muhafazasına sıkışan kedi kurtarıldı.

Kışla Mahallesi'ndeki belediye otobüs parkında, halk otobüsünün muhafazasına sıkışan kediyi görenler belediye görevlilerine haber verdi.

Zabıta ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

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