Otobüsün muhafazasında sıkışan kedi kurtarıldı
AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün alt muhafazasına sıkışan kedi kurtarıldı.
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde belediye otobüsünün alt muhafazasına sıkışan kedi kurtarıldı.
Kışla Mahallesi'ndeki belediye otobüs parkında, halk otobüsünün muhafazasına sıkışan kediyi görenler belediye görevlilerine haber verdi.
Zabıta ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
AA / Necmettin Karaca - Güncel