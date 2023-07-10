Otobüsün motosikletliye çarpma anı kamerada: 1 ölü

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiindeki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Y.'ın kullandığı 07 L 7197 plakalı otobüs, İsa Kondu'nun kullandığı 07 BGH 258 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İsa Kondu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin otobüsün önünde bir süre sürüklendiği gözlendi.