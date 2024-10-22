Üye Girişi
Haberler

Otobüsün Çarptığı Kadın Yaralandı

Otobüsün Çarptığı Kadın Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir kadın, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı S.A. (24) adlı kadın, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki şehir içi belediye otobüsü, yol kenarında park halindeki araçların arasından koşarak karşıya geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. S.A., savrularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Elazığ Güncel Yaşam Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda? Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? 23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.