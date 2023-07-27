Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi, hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 324 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Reşat Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.