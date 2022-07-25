Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP'te durdurulan otobüsün bagajına gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te durdurulan otobüsün bagajına gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şehirler arası bir otobüste yapılan aramada bagaja gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 kişi de göçmenlerin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., M.B. ve M.Ş.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title