Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı - Haberler

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Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı

Niğde'de bir sürücünün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Niğde'de bir sürücünün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Setevleri istikametinde seyreden özel halk otobüsü şoförü Kadir Çamur, yerde Türk bayrağı olduğunu gördü.

Otobüsü yol kenarında durduran Çamur, yerdeki Türk bayrağını alarak, özenli bir şekilde aracın ön konsoluna koydu.

Daha sonra yoluna devam eden sürücüyü duyarlılığından dolayı yolcular tebrik etti.

Bu anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Halk Otobüsü Türk Bayrağı Niğde Türk Güncel Haberler

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