Tekirdağ Çorlu'da otobüsten inerken motor kuryenin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili konuşan yaralı yolcu, kazanın hatalar zinciri olduğunu ve kurallara riayet etmemenin de kazayla sonuçlandığını ifade etti. Motosikletli kuryelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Otobüsten inen yolcuya motor kurye böyle çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otobüsten inerken motor kuryenin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden şehir içi halk otobüsü yolcu indirmek için durdu. Otobüsten inen yolcu Uğur Kahya'ya yolda otobüsün sağından geçen motor kurye çarptı. Kazanın ardından yaralanan yaya Uğur Kahya Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili konuşan Kahya, kazanın hatalar zinciri olduğunu ve kurallara riayet etmemenin de kazayla sonuçlandığını ifade etti. Kahya, otobüs şoförü ve motosikletli dahil kendisinde de hata olduğunu ifade ederek şikayetçi olmadığını söyledi.

'Kuryeler trafikte daha dikkatli olmalı'

Motosikletli kuryelerin ekseriyetinin trafik kurallarına aldırış etmediğine dikkat çeken Uğur Kahya, "Halk otobüsü ışıklara denk gelince durağın birkaç metre gerisinde durdu. Kapıları açınca biz de indik, sağdan otobüsü geçen motosiklet bana çarpınca ayağıma darbe aldım. Neyse ki önemli bir şeyim yok kimseden de şikayetçi olmadım. Ama diyeceğim şu. Otobüs şoförleri ve motosikletli kuryelerin daha dikkatli olmasını arzu ediyorum. Çok şükür kırık yok ama acısı halen geçmiş değil" diye konuştu.