Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı - Haberler

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Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, jandarma ve Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, jandarma ve Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince Arhavi-Hopa kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolcu H.A.'nın (58) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler, Artvin İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına H.A. da adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Jandarma, Artvin, Bizans, Arhavi, Güncel, Haberler

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