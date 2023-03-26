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Otobüsteki yolcunun sırt çantasından uyuşturucu çıktı

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Otobüsteki yolcunun sırt çantasından uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki yolcu B.T.'nin sırt çantasından 419,67 gram esrar, 366,11 gram ise toz esrar çıktı.

OSMANİYE'de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki yolcu B.T.'nin sırt çantasından 419,67 gram esrar, 366,11 gram ise toz esrar çıktı. Gözaltına alınan B.T., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır'dan temin edilen uyuşturucu maddenin Mersin'e sevk edileceği bilgisi üzerine narkotik polisi harekete geçti. Kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapan polis, yolcu B.T.'ye ait sırt çantasından streç filme sarılı vaziyette 419,67 gram esrar ve 366,11 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Güncel Haberler

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