OTOBÜSTEKİ YOLCU VALİZİNDE 3,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, yolcunun valizinde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, yolcunun valizinde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki Kale uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valizin içinde 7 paket halinde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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