İETT Otobüsünde taciz şüphelisi adli kontrolle serbest - Haberler

İETT otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tutuklama talebini reddederek şüpheli hakkında haftada iki gün imza atmak ve müştekinin ikametgahına 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli E.A. bu iki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kadıköy- Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği Muhsin B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak Muhsin B.'yi gözaltına aldı.

'TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE ÇEKİYOR'

MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

BAŞKA KADINLARA AİT LARIN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun ön görülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti. Hakimlik şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uyguladı. Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Muhsin B. bu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel