OTOBÜSTE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Haberler

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OTOBÜSTE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 103 gram kokainle yakalanan Selim Y.(26) tutuklandı.

BOLU'da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 103 gram kokainle yakalanan Selim Y.(26) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde yapılan aramada, köpek bir yolcunun valizine tepki verdi. Valizde bulunan 103 gram kokain ele geçirildi. Valizin yolcular arasında bulunan emlakçı Selim Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Selim Y. adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, Güncel, Haberler

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