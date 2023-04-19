Üye Girişi
Haberi Paylaş
Otobüste, uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcuya gözaltı

Otobüste, uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcuya gözaltı

Güncel Haberler

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde 2 kişi, üzerlerindeki toplam 1 kilo 117 gram metamfetaminle yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde 2 kişi, üzerlerindeki toplam 1 kilo 117 gram metamfetaminle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, 2 yolcunun şüpheli hareketleri nedeniyle üzerlerini aradı ve toplam 1 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 yolcunun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Tatvan Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title