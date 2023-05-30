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Otobüste Uyuşturucu Yakalandı

Otobüste Uyuşturucu Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde durdurulan otobüslerdeki 5 kişi uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan otobüslerdeki 5 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramada; 5 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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