Otobüste kek ambalajına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı KAYSERİ'de, yolcu otobüsünde çantasındaki kek ambalajına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan S.K. gözaltına alındı. KAYSERİ'de, yolcu otobüsünde çantasındaki kek ambalajına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan S.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.K.'nın şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelinin içinde bulunduğu otobüs, şehirlerarası otobüs terminalinde durduruldu. S.K.'nın çantasında yapılan aramada kek ambalajına saklanmış 33 gram metamfetamin ve 52 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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