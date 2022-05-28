Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsüne bindikten kısa süre sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı başlayan Mehmet B.'yi (66) fark eden şoför, sağlık görevlilerini aradıktan sonra hastaneye götürdü.

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsüne bindikten kısa süre sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı başlayan Mehmet B.'yi (66) fark eden şoför, sağlık görevlilerini aradıktan sonra hastaneye götürdü. Yolcunun otobüsten sedyeye alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinden Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne binen Mehmet B., göğsünü tutarak nefes darlığı yaşadığını belirtti. İsmi öğrenilmeyen otobüs şoförü ise yolcuyu fark edince hemen sağlık ekiplerini aradı. Telefonla görüşmesini sürdüren otobüs şoförü, güzergahından da çıkarak Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin acil servisine gideceğini belirtti. Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle otobüsle gelecek hasta için sedye hazırlandı. Acil girişine gelen ve içinde yolcuların olduğu otobüsten indirilen Mehmet B., sedye alınarak, acile götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet B.'nin hastaneye getirilme anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Büyükşehir Belediyesi 112 Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title