OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, araçta fenalaşan yolcuyu otobüsteki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün sabah saatlerinde İzmit-Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. İzmit'e doğru seyir halinde olan otobüs Hereke bölgesinden geçtiği sırada, bir kadın yolcu fenalaştı. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Salih Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil servise götürülen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYNADAN BAKTIĞIMDA SARSILDIĞINI GÖRDÜM"

Olay anını anlatan sürücü Salih Küçük, "Genç bir yolcumuz, 18-20 yaşlarında bir kızımız ayakta yolculuk yapıyordu. Arabada yaklaşık 8-10 kişi ayaktaydı. Aynadan baktığımda sarsıldığını gördüm. Diğer yolcuları ikaz ettim. O arada kız düşmek üzereyken diğer yolcular tuttular. Kalp krizi geçirdiğini düşündük. Yolcular arasında sağlıkçı bir bayan vardı. Onun müdahalesiyle kızımıza ilk müdahaleyi yaptık. Sonra ben hızlı bir şekilde, yolcu indirmeden onu hastaneye yetiştirdim. 6 durağa hiç girmeden, aracın dörtlülerini yakarak, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Daha sonra hastaneyi aradım. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

"KENDİ KIZIM GİBİ HİSSETTİM"

Kendisinin de baba olduğunu söyleyen sürücü Küçük, "Olay olduğunda durmadan hastaneye gideceğimi söyleyerek diğer yolculardan izin aldım. Yolcuların hepsi de teşekkür etti. Ben o kızı, o anda kendi kızım gibi hissettim. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden benim için gençler çok önemli. Kendisinin öğrenci olduğunu da görmüştüm. O yüzden hastaneye yetiştirdiğim için de mutluyum" şeklinde konuştu.