Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Sürücü Kudret Alemdar:

"Söz konusu insan hayatıysa güzergah değişir"

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, sefer sırasında otobüste fenalaşan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan bu davranış Sakarya'nın takdirini kazandı. Büyükşehir personeli Kudret Alemdar, "Vatandaşın sağlığı ve hayatı bizi m için her şeyden önemli. Başkanımız Ekrem Yüce bizden bu konuda hep duyarlı davranmamızı istedi. Biz de gerekeni yaptık, kardeşimiz çok şükür iyi durumda" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, personeliyle ve 'insan öncelikli' hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlünü kazanmaya, takdir toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir'in Et Balık ve Kampüs arasında yolcu taşıyan 54 BR 204 plakalı 19-K otobüsünde bir kadın, yolculuk esnasında fenalaştı. Ayakta yolculuk yaptığı sırada yere yığılan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Bu sırada durumu fark eden aracın sürücüsü Büyükşehir personeli Kudret Alemdar, Yeni Camii geçişinde güzergahını değiştirdi. Direksiyonu hızla çevirip hastane yoluna giren şoför, diğer sürücülere ikazlar yaparak acil servise ulaştı. Büyükşehir'in personeli ve vatandaşlar, acil servis kapısında kadını tedaviye hızla ulaştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Sedye ile acil müdahale odasına kadar taşınan ve tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın takdirini kazandı

Sedyeyle acil müdahale odasına kadar taşınan kadın tedavi altına alındı. Bu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yere yığılan yolcuya yapılan müdahale ve sürücünün büyük bir duyarlılıkla hastaneye ulaşma çabası yer aldı. Büyükşehir'in personeli bu hareketiyle vatandaşların takdirini kazandı. Başkan Ekrem Yüce'nin ve amirlerinin tebriklerini ileterek teşekkür ettiği Kudret Alemdar, belediyenin hizmet anlayışında insan sağlığının ve vatandaşlarının güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bana bu konuda destek olan, onure eden başkanımız ve yöneticilerime teşekkür ederim" diye konuştu.

"Söz konusu insan hayatı ise gerekeni yaparız"

Alemdar, görev arkadaşlarının hepsinin aynı hassasiyetle çalıştığını ve acil durumlarda şartlar ne olursa olsun yolcuların sağlığı için gerekeni yaptıklarını belirterek, "Kadının rahatsızlandığını söylediler, aynadan gördüm. Hızlı bir şekilde hastaneye döndüm. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaştık. Bu esnada işi olan, bir yere yetişecek olan yolcular insan hayatı söz konusu olduğu için bana destek verdiler. Bizde insanlarımızın hayatı, sağlığı, huzuru her şeyden önemli. Bu yüzden gerekli zamanda araçların güzergahını hiç düşünmeden değiştiriyoruz. Onların yanında olabiliyorsak, onlara huzurlu ve güvende hissettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bana destek olan ve onure eden Başkanımız Ekrem Yüce ve yöneticilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.