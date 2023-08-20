OTOBÜSTE ÇARŞAFLI KADINA HAKARET VE KÜFÜR İDDİASINA GÖZALTI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde çarşaf giyen bir kadına küfür ve hakaret ettiği ileri sürülen M.D.G. isimli kadın, gözaltına alındı.

Olay, dün İzmit-Umuttepe seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki çarşaflı bir kadına, arka koltukta oturan M.D.G isimli kadın hakaret ve küfretti. M.D.G. çarşaf giyen kadına, "Nerelisin? Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git, başka ülkede yaşa" diyerek bağırdı. Bu sırada otobüsteki bir erkek, "Abla terbiyesizlik yapmasan mı? Gelmişsin kadının başına, rahatsız ediyorsun. Bize polis çağırttırma. Peçesi varsa var. Benim de annemin başı kapalı" diyerek tepki gösterdi. Otobüsteki başka bir kadın da M.D.G.'ye yönelik, "Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Hakaret edemezsin. Başı kapalı diye küfredemezsin. Gidin Yunanistan'da yaşayın, çok memnun değilsen" dedi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması sonrası M.D.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)