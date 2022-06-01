Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi kamerada

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Otobüste bayılan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi kamerada

DİYARBAKIR'da, yolcu otobüsüne bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan Mehmet B. (66), şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

DİYARBAKIR'da, yolcu otobüsüne bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan Mehmet B. (66), şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title