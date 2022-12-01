OTOBÜSTE BAYILAN GENCE MÜDAHALE EDİP, HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Antalya'da halk otobüsü sürücüsü Özcan Musaoğlu, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu güzergahından çıkıp hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüs içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüslerinde 5 yıldır şoförlük yapan Özcan Musaoğlu, geçen cuma akşamı yaptığı sefer sırasında ilginç anlar yaşadı. Muratpaşa ilçesinde seyir halinde bulunan Musaoğlu'nun kullandığı 07 AAK 512 plakalı otobüste, adı öğrenilemeyen erkek fenalaştı. Otobüsteki yolcuların müdahalesine rağmen bayılıp yere düşen gencin durumunu gören Musaoğlu, otobüsü durdurup aldığı ilkyardım eğitimine göre yolcuyu kontrol etti. Ardından yolculardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını isteyen sürücü, bu sırada zaman kaybetmemek adına yakında bulunan özel bir hastaneye doğru aracı sürmeye başladı. Otobüs, Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının ambulansın geleceğini söyledikleri durakta beklemeye başladı. Aradan 10 dakika geçmesine rağmen ambulans gelmeyince, Musaoğlu baygın hasta için saniyelerin bile önemli olacağını düşünerek aracını çalıştırdı. Tabelasını kapatıp dörtlü ikaz lambalarını yakan Musaoğlu, güzergahından çıkarak hastaneye gitmeye başladı. Güzeloba Mahallesi'ndeki özel hastaneye getirdiği otobüsteki rahatsızlanan kişi, sağlık çalışanları tarafından acil servise götürüldü. Yaşanan bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.İşyerinde aldıkları ilkyardım eğitimi sayesinde rahatsızlanan kişiyi kontrol ettiğini anlatan Özcan Musaoğlu, 'Seferdeyken otobüs içerisinde genç bir yolcumuz rahatsızlandı. Müsait bir durağa geldiğimde aldığımız ilkyardım eğitimleri çerçevesinde hastayı kontrol ettim. Zaman kaybetmeden ileride özel bir hastane vardı o tarafa doğru sürüşe başladım. Bu sırada da yolculardan ambulansı aramalarını istedim. 112'nin bize verdiği bilgi doğrultusunda durakta durup ambulansı bekledik" dedi.Rahatsızlanan kişiyi hastaneye bıraktıktan sonra seferine döndüğünü belirten Musaoğlu, 'Sanıyorum iletişim kopukluğu nedeniyle ambulans beklememize rağmen gelmeyince kendim yola çıktım. İlk kavşaktan dönüp hastanenin acil kapısına getirdim. Orada sağlık ekipleri hastaya hemen müdahale etti. Hastalar için saniyelerin bile önemli olduğunu biliyordum ve hastalığını bilmediğim arkadaşımıza bir şey olmasından korktum. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden otobüsü direkt hastaneye götürdüm. Sonrasında seferimize devam ettim" diye konuştu.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Musaoğlu, 'O gün çalıştığım hat, turistlerin yoğun olduğu hattı. Onlar kendi dillerinde teşekkür etti. Ben insanlık gereği vazifem neyse onu yerine getirdim. Aldığımız eğitimler sayesinde hiç tereddüt etmeden hastaneye götürdüm. Sadece adının Murat olduğunu biliyorum. Şu an durumu nedir onu bilmiyorum, umarım iyidir. Aklım kendisinde kaldı ama sefere devam etmek zorundaydım. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Hastaneye gitmeseydim ve arkadaşımıza bir şey olsaydı ömür boyu rahatsızlığını yaşardım" dedi. (DHA)