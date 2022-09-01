Bursa haber... Bursa'da otobüs terminalinin çökme anı kamerada
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Bursa gündem haberi | Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti.
Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirler arası otobüs terminalinin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların terminalin içine doğru kaçması terminaldeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel