Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
Güncelleme:
İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalindeki emanet eşyalar bölümünde yapılan narkotik kontrollerinde, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde kontrollerde bulundu.

Emanet bölümündeki eşyaları inceleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin bir koliye tepki verdiğini fark etti.

Kolideki aramalarda, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi teslim aldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
