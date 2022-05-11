Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
 - Güncelleme:
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ÇORUM'da, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

ÇORUM'da, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Hastane giriş kapısından geçemeyen otobüsten alınan yolcu, görevliler tarafından 150 mere mesafedeki acil servise götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara seferini yapan Murat Yiğitoğlu yönetimindeki 61 AES 417 plakalı otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu, Çorum yakınlarında fenalaştı. Sürücü güzergahını değiştirerek otobüsle yakındaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldi. Hastane girişinde bulunan güvenlik noktasından otobüsün yüksek olması nedeniyle giriş yapamayan sürücü, korna çalarak yardım istedi. Bu sırada otobüsten inen muavin koşarak acil servis görevlilerine haber verdi. Klinik destek personelince sedyeye alınan hasta, 150 metre mesafede bulunan acil servise taşındı. Yolcuya burada müdahale edildi. Otobüsün hastaneye gelişi ve yolcunun sedye ile acil servise taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansısı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Epilepsi, Hastane, Çorum, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title