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Otobüs Şoförünün İnekle Mücadelesi

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Bingöl'de yola çıkan ineği uzaklaştırmaya çalışan halk otobüsü şoförü, ineğin saldırısına uğrayarak panik içinde koşarak otobüse geri bindi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

BİNGÖL - Bingöl'de yola çıkan ineği uzaklaştırmak isteyen halk otobüsü şoförü, hayvanın saldırmasıyla koşarak kaçtı. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bingöl- Genç karayolu 49. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir inek girdi. Bürkük, korna çalarak bekledi fakat inek yoldan çekilmedi. Bunun üzerine Bürkük, ineği yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Bürkük'ün yaklaşmasıyla inek bir anda saldırıya geçti ve kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - Güncel
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