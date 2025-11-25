Otobüs Şoföründen Kahramanlık: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

'DURAKLARI PAS GEÇEREK HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Bursa'da belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştiren şoför Abdurrahman Al, o anları anlattı. Yolcunun rahatsızlandığını önce kameradan gördüğünü ardından da diğer yolcuların kendisini uyardığını söyleyen Al, anlık bir karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Siteler-Çekirge hattında çalışıyorum. Hatta çalışırken, yolcularımızdan biri fenalaştı. Kameradan gördüm. İnsanlar da panik yaptı. 'Panik yapmayın, ben onu hastaneye yetiştireceğim. Siz sadece onu tutun, düşmesin' dedim. Çünkü ağzından köpük çıkmıştı, cama dayanmıştı. Dörtlü yakarak, biraz da süratimin dışına çıkarak, acil bir şekilde onu hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Hastaneye haber verdik, sedye geldi, sedyeye bindirdik. Vicdan meselesi, o anda öyle karar verdim. Trafik güvenliği alarak, süratli bir şekilde götürdüm. Durakları pas geçtim, çünkü diğer yolcular da 'Gidebilirsiniz' dedi. Durakları pas geçerek, hastaneye yetiştirmeye çalıştım."

Esra TÜRKER/BURSA,