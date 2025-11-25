Haberler

Otobüs Şoföründen Kahramanlık: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Otobüs Şoföründen Kahramanlık: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir belediye otobüsü şoförü, fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirmek için durakları pas geçerek hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Şoför Abdurrahman Al, kalabalık içinde panik olan yolculara sakin olmalarını söyleyerek acil bir şekilde hareket etti.

'DURAKLARI PAS GEÇEREK HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Bursa'da belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştiren şoför Abdurrahman Al, o anları anlattı. Yolcunun rahatsızlandığını önce kameradan gördüğünü ardından da diğer yolcuların kendisini uyardığını söyleyen Al, anlık bir karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Siteler-Çekirge hattında çalışıyorum. Hatta çalışırken, yolcularımızdan biri fenalaştı. Kameradan gördüm. İnsanlar da panik yaptı. 'Panik yapmayın, ben onu hastaneye yetiştireceğim. Siz sadece onu tutun, düşmesin' dedim. Çünkü ağzından köpük çıkmıştı, cama dayanmıştı. Dörtlü yakarak, biraz da süratimin dışına çıkarak, acil bir şekilde onu hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Hastaneye haber verdik, sedye geldi, sedyeye bindirdik. Vicdan meselesi, o anda öyle karar verdim. Trafik güvenliği alarak, süratli bir şekilde götürdüm. Durakları pas geçtim, çünkü diğer yolcular da 'Gidebilirsiniz' dedi. Durakları pas geçerek, hastaneye yetiştirmeye çalıştım."

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.