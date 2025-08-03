Otobüs Şoförü Tutuklandı, Cenazeler Toprağa Verildi

OTOBÜS ŞOFORÜ TUTUKLANDI, CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde karı- kocanın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan şoför Ali G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada ölen Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk için Şah Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazını, hayatını kaybeden Arif Öztürk'ün kardeşi, imam Ali Öztürk kıldırdı. Cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Haber; Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),