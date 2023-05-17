OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

NEVŞEHİR'de özel halk otobüsü şoförü Muharrem Türkavcı (43) aracında kalp krizi geçiren yolcu İsmail Çapacı'yı (65) güzergahtan çıkıp ters yönde giderek, hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Bektik Mahallesi TOKİ Blokları arasında taşımacılık yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste bulunan yolcu İsmail Çapacı rahatsızlandı. O sırada otobüste bulunan hemşire durumu fark etti. Çapacı'nın kalp krizi geçirdiğini anlayan hemşire aracın içinde yolcuya ilk müdahaleyi yaparak durumu otobüs şoförü Muharrem Türkavcı'ya bildirdi. Hastanın durumunun acil olduğunun farkına varan Türkavcı, aracının güzergahını değiştirip ters yönden hareket ettirerek hastane acil servisine gitti. Özel bir hastaneye getirilen Çapacı, tedavi altına alındı. Çapacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Muharrem Türkavcı, 'Yolculardan biri kendisinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım adamın yüzü bembeyaz olmuş. O sırada otobüste olan hemşire, 'Kalp krizi geçiriyor' dedi. Hepimiz insanız. O an duyunca aracı ters yöne çevirdim ve kornaya bastım. Hastamızı özel bir hastaneye getirdik. Hemşireler hemen müdahale ettiler. İnşallah durumu iyidir. Biz üzerimize düşen görevi gerçekleştirdik. Şu anda da hastanın durumu iyiymiş. Hasta ile otobüsteki hemşire ilgilendi. Hastanenin acil servisindeki sağlık ekipleri de tıbbi müdahalede bulundular dedi.

KADIN YOLCU 'BENİM İŞ GÖRÜŞMEM VAR' DEMİŞ

Otobüste yolculardan birinin itiraz ettiğini söyleyen Türkavcı, Bu arada yolculardan bir kadın, 'Benim iş görüşmem var' dedi. Adam otobüste kalp krizi geçiriyor. Arabanın içinde kadın yolcuya tepkiler oldu. Kadın yolcunun söylediği kelimeler bizi ilgilendirmiyordu. Bizim odaklandığımız tek şey hastanın bir an önce hastaneye ulaşmasıydıö ifadelerini kullandı.

'TERLEMEYE VE İYİ GÖRMEMEYE BAŞLADIM'

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Çapacı ise 'Şu anda başım çok ağrıyor. Otobüste midem bulandı. Terlemeye ve iyi görmemeye başladım. Otobüste hemşire varmış. Otobüs şoförü hemen güzergah değiştirdi. Beni hastaneye getirdiler. Burada doktorlar benimle ilgilendiler. Otobüste yolculardan biri, 'Benim iş görüşmem, toplantım var' dedi. Otobüs şoförü yolcunun dediklerini umursamadı. Beni hastaneye getirdi. Hastanede serum taktılar, iyiyim? diye konuştu.